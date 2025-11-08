درة أنيقة ورحمة حسن بدون فلاتر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

فستان لامع ومُبهج.. هيفاء وهبي تستعرض إطلالتها قبل حفلها الليلة في عمان

صور جديدة..شيريهان تقبل رأس ياسمينا العبد من كواليس افتتاح المتحف المصري

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

وئام مجدي

خضعت الفنانة وئام مجدي لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت وئام مرتدية إطلالة صيفية أنيقة وجريئة خطفت بها الأنظار وحازت إعجاب متابعيها.

آية سليم

خطفت الفنانة آية سليم الأنظار خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان" الذي أقيم مساء أمس الخميس بحضور أبطاله وفريق العمل، نشرت آية سليم صور من حضورها العرض الخاص عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أحمر جريء وجذاب خطفت به الأنظار.

درة

نشرت الفنانة درة صورة جديدة عبر حسابها انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار.

دانييلا رحمة

خضعت الفنانة دانييلا رحمة لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت دانييلا مرتدية إطلالة أنيقة وجذابة خطفت بها الأنظار وحازت إعجاب متابعيها.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بدون فلاتر وحازت على إعجاب متابعيها.