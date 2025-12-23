أعلن الفنان أحمد عبد الحميد وفاة والده، الماكيير محمد عبدالحميد، صباح اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر.

وكتب أحمد عبدالحميد عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى، وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفي إلى رحمة الله والدي الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبدالحميد عبد الرحيم حفني".

وكشف عن موعد صلاة الجنازة، حيث تُقام صلاة الجنازة عصر اليوم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكان الماكيير محمد عبد الحميد قد تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استلزمت نقله إلى أحد المستشفيات.

ويُعد محمد عبد الحميد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما، وشارك في عدد من الأعمال الهامة، من بينها: كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمت، وآيس كريم في جليم.

اقرأ أيضًا:

"بإطلالة كاجوال".. آيتن عامر تخطف الأنظار من العرض الخاص لفيلم طلقني

من العرض الخاص لفيلم "طلقني".. 20 صورة جمعت كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني