بالصور| بحضور أشرف زكي.. انتهاء مراسم دفن والد محمد رمضان

بعد رحيله.. 20 صورة للمؤلف أحمد عبدالله مع نجوم السينما المصرية

تصوير- هاني رجب:

انتهت قبل قليل مراسم دفن والد الفنان محمد رمضان في مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

كما حضر مراسم الدفن الدكتور أشرف زكي، لمواساة محمد رمضان وتقديم واجب العزاء له.

كانت صلاة الجنازة على والد محمد رمضان، أقيمت في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

وغاب نجوم الوسط الفني بشكل كبير عن المشاركة في الجنازة، إذ حضر عدد قليل من الفنانين، بينهم: أحمد شاكر عبداللطيف، أحمد سلامة.

وشهدت الجنازة تواجد عدد كبير من محبي محمد رمضان، الذين حرصوا على مواساته، وتقديم واجب العزاء له، كما وصل علي نجل رمضان، للمشاركة في وداع جده.

محمد رمضان أعلن وفاة والده، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا إليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥)".