انهيار زوجة إسماعيل الليثي من البكاء وشقيقتها تطلب الدعاء له

كتبت- منى الموجي:

طلبت سلمى، شقيقة شيماء سعيد زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، من متابعي حسابها على تطبيق "تيك توك"، الدعاء للأخير بعد تعرضه لحادث على طريق المنيا خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنه في حالة صحية حرجة.

ونشرت سلمى أكثر من فيديو من بداية علمها بالحادث، كان آخرها فيديو قبل ساعة عبر حساب شقيقتها على نفس التطبيق، وقالت فيها: "أنا لسه طالعة البيت دلوقتي، سمعت إن إسماعيل جوز أختي عمل حادثة على طريق المنيا، بالله عليكم عايزة الكل يدعيله يقوم بالسلامة ويطمنها، مش قادرين نروح ولا نعمل أي حاجة، كل اللي يشوف الفيديو يدعيله ربنا يقومه بالسلامة".

كما نشرت صورة تكشف عن تهشم الجزء الأمامي من السيارة التي كان يتواجد بها وقت الحادث.

وقالت في فيديو ثان "أي حد من المنيا يعرف رعاية مركزة يبعتلي دلوقتي حالا، إسماعيل بيموت بالله عليكم يا جماعة، ابعتولنا هو في مستشفى في المنيا، أي حد يعرف مكان لرعاية مركزة يبعتلي أنا رايحة في الطريق".

أما الفيديو الثالث الذي نشرته على حساب شقيقتها شيماء زوجة الليثي، فظهرتا فيه معا، وقالت سلمى "طلبت اكتر من عشرين مرة عايزين سرير رعاية لإسماعيل بقاله 8 ساعات في الإنعاش ومفيش رعاية ليه"، بينما ظهرت زوجته وهي منهارة من البكاء.

شهد الطريق الصحراوي الشرقي جنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، حادث تصادم سيارتين ملاكي مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بكسور وكدمات متنوعة، ومن بينهم المطرب الشعبي إسماعيل الليثي .