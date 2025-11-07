محمد إمام يوجه رسالة لشقيقه رامي بعد إشادة الأخير به

أعاد الفنان محمد إمام نشر مقطع فيديو لشقيقه المخرج رامي إمام وهو يشيد به وبموهبته، عبر وجوده ضيفا على بودكاست "خليك بالجو".

وكتب محمد إمام عبر حسابه على موقع X، تعليقا على فيديو شقيقه رامي: " لما أخوك يتكلم عنك، أنت من أحلى الحاجات اللي حصلتلي وبحبك جداً وفخور إن أنا أخوك".

وكانت إشادة المخرج رامي إمام بشقيقه كالتالي: "محمد يستحق الإشادة لأنه نشأ في بيت فيه عادل إمام، وقدر يشق طريقه وينجح، وده شيء عظيم ويحسب له، هو شخصية عنيدة وقوية، ويؤمن باللي بيعمله وبدأ حياته من الصفر بعمارة يعقوبيان بترشيح مروان حامد، وتتطور كتير وأنا بحترمه على المستوى الفني جدا".

وكان آخر تعاون للشقيقين محمد ورامي إمام بفيلم "أبو نسب" عام 2023.

وكانت آخر مشاركات رامي إمام الإخراجية بمسرحية "الباشا" عام 2024 بطولة النجم كريم عبدالعزيز وعرضت ضمن فعاليات "موسم الرياض".

لما أخوك يتكلم عنك ❤️❤️

انت من احلى الحاجات اللي حصلتلي و بحبك جداً و فخور ان انا اخوك .. #رامي_امام ❤️❤️#محمد_امام ⚡️ pic.twitter.com/Z6efx9tnUG — Mohamed Emam (@Mohamed_Emam) November 6, 2025

يذكر أن الفنان محمد إمام يواصل تصوير مسلسله الجديد "الكينج" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

