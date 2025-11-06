بإطلالة أنيقة.. ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بعد تأجيله بسبب قضية اعتداء جنسي.. طرح أول برومو لفيلم "مايكل جاكسون"

خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

ظهرت ميرهان في الصور مرتدية إطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكتبت ميرهان حسين على الصور: "النجوم في عيونك"، وعلق الجمهور على الصور: "جميلة وقمر، إطلالة رايقة، تحفة، روعة".

وكانت آخر مشاركات ميرهان حسين الفنية بمسلسل "تل الراهب" عام 2024 بطولة الفنان محمد رياض.

