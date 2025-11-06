غادة إبراهيم تنعى السيناريست أحمد عبد الله: "صدمة للوسط الفني"

نعت الفنانة غادة إبراهيم السيناريست الراحل أحمد عبد الله، الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء.

وكتبت غادة عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "صدمة للوسط الفني، البقاء لله في وفاة الصديق والكاتب المحترم الخلوق أحمد عبد الله، شرفت بالعمل معه في فيلم أسانسير خمس نجوم إخراج أشرف فايق، ولمست حبه وعشقه للفن وتنوعه في الأفكار والعبارات الحوارية الجميلة والرنانة، مثل جملة (إحنا بنتشعبط في رحمة ربنا) في فيلم الفرح، وغيرها من الأعمال الجميلة المهمة".

وتابعت: "الله يرحمك يا أحمد، ويغفر لك، ويحسن مثواك، ويسكنك فسيح جناته، عزائي لأسرته الكريمة ولكل محبيه، ربنا يصبرنا".

وأُقيمت، اليوم، مراسم تشييع جنازة السيناريست أحمد عبد الله من مسجد السراج المنير، وسط حضور عدد من نجوم الفن، والأهل، والأصدقاء.

وحرص على الحضور كل من الفنان محمد لطفي، والدكتور أشرف زكي، والمخرج أشرف فايق، والمنتج أحمد السبكي، والفنان سعد الصغير، وصبري فواز، إلى جانب عدد من الأهل والأصدقاء.

اقرأ أيضًا:

10 صور لـ سارة سلامة بإطلالة جريئة بجوار حمام السباحة والجمهور يعلق

آمال ماهر تطرح "خذلني" بعد إعلان إعلامي لبناني عن زواجها