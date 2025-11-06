بعد تأجيله بسبب قضية اعتداء جنسي.. طرح أول برومو لفيلم "مايكل جاكسون"

ماذا قال ياسر جلال عقب تكريمه في ختام مهرجان وهران؟

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "مايكل"، أول برومو للفيلم المثير للجدل الذي يتناول سيرة حياة أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون.



الفيلم، الذي كان من المقرر عرضه في أكتوبر الماضي، تم تأجيل طرحه إلى أبريل 2026.



وتم التأجيل، بسبب إعادة تصوير مشاهد جديدة بالفيلم، ومواجهة صناعه أزمة قانونية، بسبب تناول السيناريو تفاصيل التحقيق الذي أجري عام 1993 في مزاعم الاعتداء الجنسي التي وجهها جوردان تشاندلر البالغ من العمر 13 عامًا ضد مايكل جاكسون.



ويؤدي "جعفر جاكسون" نجل جيرمين جاكسون، بالفيلم شخصية عمه الراحل مايكل جاكسون ، والعمل من إخراج أنطوان فوكوا، وسيناريو جون لوجان المرشح لجائزة الأوسكار 3 مرات.



ويروي الفيلم، الذي بلغت تكلفة إنتاجه 150 مليون دولار، قصة "ملك البوب" الراحل، الذي توفي في عام 2009 عن عمر يناهز 50 عامًا نتيجة تسمم حاد بـ "البروبوفول".



