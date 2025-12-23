إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعكس اتجاهه وينخفض بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

05:25 م 23/12/2025

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 23-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3953 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5082 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5930 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6777 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 47680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 67771 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 210769 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 338857 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20% إلى نحو 4434 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

