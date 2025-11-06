إعلان

حمادة هلال يحذر من صفحة تنتحل اسمه وتزعم البحث عن وجوه جديدة لـ "المداح"

كتب : سهيلة أسامة

02:43 م 06/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حمادة هلال (1)
  • عرض 4 صورة
    حمادة هلال (2)
  • عرض 4 صورة
    حمادة هلال (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذّر الفنان حمادة هلال من صفحة مزيفة، نشرت منشورًا زعمت فيه أنها تبحث عن وجوه جديدة للمشاركة في مسلسله "المداح 6".

وكتب حمادة هلال عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "كداب أوي".

وكانت آخر مشاركات حمادة هلال في الدراما التلفزيونية بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن حمادة هلال يواصل تصوير الجزء السادس من مسلسل "المداح" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

اضغط هنا

اقرأ أيضًا:
بعد قرار إحالتها للمحكمة الاقتصادية.. مها الصغير تتصدر تريند "جوجل"

رمضان 2026.. محمد إمام يبدأ تصوير مسلسل "الكينج"

حمادة هلال تزعم البحث وجوه جديدة المداح 6

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية
ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟
تقلبات جوية.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)