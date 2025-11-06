حمادة هلال يحذر من صفحة تنتحل اسمه وتزعم البحث عن وجوه جديدة لـ "المداح"
كتب : سهيلة أسامة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
حذّر الفنان حمادة هلال من صفحة مزيفة، نشرت منشورًا زعمت فيه أنها تبحث عن وجوه جديدة للمشاركة في مسلسله "المداح 6".
وكتب حمادة هلال عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "كداب أوي".
وكانت آخر مشاركات حمادة هلال في الدراما التلفزيونية بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.
يذكر أن حمادة هلال يواصل تصوير الجزء السادس من مسلسل "المداح" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.
اقرأ أيضًا:
بعد قرار إحالتها للمحكمة الاقتصادية.. مها الصغير تتصدر تريند "جوجل"