حذّر الفنان حمادة هلال من صفحة مزيفة، نشرت منشورًا زعمت فيه أنها تبحث عن وجوه جديدة للمشاركة في مسلسله "المداح 6".

وكتب حمادة هلال عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "كداب أوي".

وكانت آخر مشاركات حمادة هلال في الدراما التلفزيونية بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن حمادة هلال يواصل تصوير الجزء السادس من مسلسل "المداح" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

