"بتصغر في السن".. شيرين رضا رشيقة في أحدث جلسة تصوير

خطفت الفنانة شيرين رضا أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت شيرين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" ظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان "مفتوح من الضهر" وتضع تاتو على ذراعها الأيمن.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "شيري العسل"، "ملكة جمال"، "الله عليكي يا قمر"، "قمر أوي"، "شبه تايلور سويفت"، "بتصغر في السن".

شاركت شيرين رضا في فيلم "في عز الضهر"، من اخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما، من بينهم، مينا مسعود، إيمان العاصي، جميلة عوض، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ويجمع بين الأكشن والتشويق.

