محمد هنيدي ينعى السيناريست أحمد عبدالله: "هتوحشني يا صديقي"

حرص النجم محمد هنيدي على نعي المؤلف والسيناريست أحمد عبدالله، والتي توفي مساء اليوم الأربعاء.

وكتب "هنيدي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "‏إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون، صديق عمري أحمد عبد الله، البقاء لله، هتوحشني يا صديقي وربنا يصبرنا ويصبر أحبابك على فراقك".

توفي منذ قليل السيناريست والمؤلف أحمد عبد الله، بحسب ما أعلنه المنتج أحمد السبكي عبر حسابه بموقع "انستجرام".

وكتب أحمد السبكي: "تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، والمنتج أحمد السبكي وكافة العاملين بها، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الكبير احمد عبدالله، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته".

