تفاعل المتابعين والجمهور مع أحدث منشورات المطرب أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشر المطرب أحمد سعد مرة أخرى، مقطع فيديو "فوتوسيشن" بـ بدلة زفاف وإلى جواره أربع عرائس، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، لـ يثير جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسمت ردود أفعال الجمهور بين من اعتبر المشهد حيلة دعائية لأغنية جديدة أو مشهد من عمل فني أو تصوير فيديو كليب لأغنية جديدة.

وجاءت تعليقات المتابعين، على الفيديو، كالتالي: "حلوين بجد والله"، "بقيت الحاج متولي"، "الحاج أحمد سعد متولي"، "أربع قمرات مرة واحدة"، "يا ابن المحظوظة مبروك"، "ياريتني كنت أنا".

وظهر في الفيديو أحمد سعد ببدلة زفاف والفنانة هاجر السراج والفنانة إنجي كيوان والفنانة رنا رئيس والفنانة بسنت أبو باشا.

ويشارك أحمد سعد عضوًا في لجنة تحكيم برنامج The Voice في موسم سادس لاكتشاف المواهب العربية.

