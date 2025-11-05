إعلان

بعد زواجها وتصدرها التريند.. 20 صورة لـ آمال ماهر مع عائلتها

كتب : نوران أسامة

02:07 م 05/11/2025
    الصور الأولى للعروسين النجمة الصديقة امال ماهر وزوجها رجل الأعمال علي محجوب (2)
    الصور الأولى للعروسين النجمة الصديقة امال ماهر وزوجها رجل الأعمال علي محجوب
    شقيق امال ماهر
    امال ماهر
    أمال ماهر (3)
    أمال ماهر من حفلها الغنائي في قصر عابدين
    امال ماهر مع ابنها
    أمال ماهر تحتفل بليلة رأس السنة
    امال ماهر باطلالة ساحرة
    حفل امال ماهر في الطائف (1)
    امال ماهر حفل جدة (4)
    امال ماهر
    أمال ماهر ومحمد ضياء
    امال ماهر
    أمال ماهر
    النجمة أمال ماهر
    امال ماهر من حفلها في مراسي
    تكريم امال ماهر
    ربيع هنيدي ينشر صورة لـ امال ماهر وزوجها
    منشور زواج امال ماهر

تصدّر اسم الفنانة آمال ماهر قائمة التريند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي خبر زواجها من رجل الأعمال علي محجوب.

وفي هذا السياق، يعرض لكم مصراوي 20 صورة للفنانة آمال ماهر تجمعها بعائلتها في مناسبات مختلفة.

يُذكر أن ربيع هنيدي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا للعروسين، وعلّق قائلًا: "حصري الصور الأولى للعروسين النجمة الصديقة المصرية آمال ماهر وزوجها رجل الأعمال علي محجوب من باريس.. ألف مبروك وبالرفاه والبنين".

آمال ماهر جوجل ربيع هنيدي

