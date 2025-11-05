بعد زواجها وتصدرها التريند.. 20 صورة لـ آمال ماهر مع عائلتها

مصطفى كامل يرد على تصريحات مسلم: "ما قاله كذب" (فيديو)

هنا شيحة تحتفل بعيد الأب برسالة مؤثرة: "صديقي وحبيبي الأول"

قبل عرضه بالسينمات.. صدقي صخر يشارك جمهوره صورًا من كواليس "قصر الباشا"

تصدّر اسم الفنانة آمال ماهر قائمة التريند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي خبر زواجها من رجل الأعمال علي محجوب.

وفي هذا السياق، يعرض لكم مصراوي 20 صورة للفنانة آمال ماهر تجمعها بعائلتها في مناسبات مختلفة.

يُذكر أن ربيع هنيدي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا للعروسين، وعلّق قائلًا: "حصري الصور الأولى للعروسين النجمة الصديقة المصرية آمال ماهر وزوجها رجل الأعمال علي محجوب من باريس.. ألف مبروك وبالرفاه والبنين".

اقرأ أيضًا:

إلهام شاهين داخل الكنيسة المصرية في أمريكا: "تحيا مصر وأهلها في كل مكان"

"هسافر وهسيب البلد".. أول تعليق من مسلم بعد أزمته مع النقابة (فيديو)

تعرف على موعد عرض فيلم "الشاطر" على منصة "يانجو بلاي"

حمادة هلال يهنئ ابنته راما بعيد ميلادها.. ماذا قال؟