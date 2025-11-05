إعلان

"أحلى فنانة".. مي عمر تنشر صور بـ "لوك" جديد

كتب : سهيلة أسامة

11:50 ص 05/11/2025
نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور لها بـ "لوك" جديد


وظهرت مي عمر في الصور بإطلالة أنيقة، وعلقت قائلة: "شيء كبير قادم، ترقبوا"


وحازت الصور على إعجاب الجمهور، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "ننتظر بفارغ الصبر"، "جمال وأناقة"، "ده لوك مسلسل موناليزا ولا إيه؟"، "أحلى فنانة في مصر"


يذكر أن مي عمر تعاقدت على مسلسل "الست موناليزا" الذي يعرض ضمن دراما رمضان المقبل، على شاشة mbc


وكان آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "إش إش" بطولة: ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، محمد الشرنوبي، شيماء سيف، دينا، إدوارد

