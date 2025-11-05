إعلان

بعد إعلان زواجها.. أحلام توجه رسالة لـ آمال ماهر

كتب : معتز عباس

12:49 ص 05/11/2025

آمال ماهر

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة تهنئة إلى المطربة آمال ماهر، بعد إعلان اللبناني ربيع هنيدي زواجها من رجل الأعمال علي محجوب.

وكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع "اكس": "ألف مبروك حبيبتي اَمال ماهر على الزواج من رجل الأعمال علي محجوب، وإن شاء الله بالرفاه والبنين".

يذكر أن الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، نشر صورا للمطربة آمال ماهر ورجل الأعمال علي محجوب، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: ""حصري الصور الاولى للعروسين النجمة الصديقة المصرية آمال ماهر وزوجها رجل الأعمال علي محجوب من باريس ألف مبروك بالرفاه والبنين".

آمال ماهر

ربيع هنيدي أحلام آمال ماهر علي محجوب

