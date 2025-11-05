على متن يخت.. مايان السيد تروج لفيلم "ولنا في الخيال حب" بصورة مع الأبطال

بعد ظهورها بـ "بدلة وكرافت".. نادية الجندي ترد على انتقادات إطلالاتها

أثارت الفنانة مايان السيد جدلا الساعات القليلة الماضية بعدما نشرت صورًا مع الفنان أحمد صلاح السعدني، والفنان الشاب عمر رزيق عبر حسابها على انستجرام، في يوم الفلانتين الذي يوافق 4 نوفمبر.

وكتبت مايان تعليقا أسفل صورتها مع عمر رزيق، "هابي فلانتين"، مما أثار التكهنات حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما، أم مجرد الاحتفال بعيد الحب الذي يوافق يوم 4 نوفمبر.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة صورة مايان السيد مع عمر رزيق، بالأخص نظرا لإشاعة تم تداولها بارتباطهما خلال حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، عقب العرض الأوللفيلم "ولنا في الخيال.. حب".

عادت مايان السيد لنشر صورة أيضًا تجمعها بالفنان أحمد صلاح السعدني من فعاليات مهرجان الجونة، عبر موقع "انستجرام"، وكتبت "هابي فلانتين".

تواصل الفنانة مايان السيد الترويج لفيلمها الجديد "ولنا في الخيال حب" بطولة الفنان أحمد السعدني ويشاركهما البطولة الفنان عمر رزيق، تأليف وإخراج سارة رزيق.

تدور أحداث فيلم "ولنا في الخيال حب" في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.

يذكر أن الفنانة مايان السيد تشارك بفيلم "قصر الباشا" بطولة الفنان أحمد حاتم، والمقرر عرضه بالسينمات اليوم الأربعاء.

اقرأ أيضا:

بالفيديو| إليسا تبكي على المسرح وتفاجئ جمهورها برفع الوشاح الفلسطيني

بعد الحكم النهائي ضدها.. ميار الببلاوي تتصدر تريند جوجل