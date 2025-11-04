شاركت الفنانة مايان السيد جمهورها والمتابعين صورة لها تجمعها بأبطال فيلمها الجديد "ولنا في الخيال حب".

ونشرت مايان صورة تجمعها بـ الفنان أحمد صلاح السعدني، والفنان الشاب عمر رزيق، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الفلانتين اللي بجد هتشوفوه مع دكتور يوسف و وردة و نوح في فيلم ولنا في الخيال حب، قريب جداً في السينمات!".

وظهرت مايان السيد في الصورة وهي تستمتع بوقتها رفقة أصدقائها أحمد السعدني وعمر رزيق على متن يخت صغير وسط البحر.

فيلم" ولنا في الخيال.. حب"، للمخرجة سارة رزيق، يشارك في بطولة الفيلم: أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

يذكر أن مايان السيد تشارك بفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم محمد ممدوح، منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، تأليف محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

