نقابة المهن التمثيلية تعلن وفاة زوجة الفنان حسن العدل

أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة زوجة الفنان حسن العدل بعد صراع مع المرض، وذلك في بيان رسمي.

نعت النقابة زوجة الفنان حسن العدل وقدمت واجب العزاء للفنان وأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد الجنازة ومكان العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

كشف الفنان حسن العدل مؤخرا عن مرض زوجته ومعاناتها منذ أكثر من 6 أشهر، وطلب من جمهوره ومحبيه الدعاء لها.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان حسن العدل كانت بمسلسل "حرب الجبالي" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم أحمد رزق، سوسن بدر،هبة مجدي، صلاح عبدالله، رياض الخولي، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.

