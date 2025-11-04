بإطلالة جريئة.. آيتن عامر تنشر صورة لها بالـ AI والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة آيتن عامر الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت آيتن صورة لها تم تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية بالطو طويل مفتوح عند الركبة.

تفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة ولطيفة"، "حلاوتك يا ايتن"، "قمر يا روحي"، "اللهم بارك في جمالك"، خطيرة وجميلة".

وشاركت آيتن مؤخرا في ماراثون رمضان 2025 في مسلسل "الحلانجي" والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، طارق صبري.

