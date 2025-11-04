شريهان عن تقديمها حفل افتتاح المتحف الكبير: "مصرية.. وأفتخر بانتمائي"

كتب - معتز عباس:

أعربت النجمة شيريهان عن سعادتها بتقديم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي حظي باهتمام محلي وعالمي بارز.

وكتبت شريهان عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "مصرية أنا .. وأفتخر بإنتمائي، لأقدم شعب، وأول حضارة، وأول جيش نظامي على وجه الأرض، وأول دولة في العالم “لها” تاريخ مكتوب، ومحظوظ اللي أتولد في بلد، الفن فيها متأصل، ومنحوت على الجدران، بيجري في عروقي وعروق كل مصري من آلاف السنين".

وأضافت: "بنفس الروح اللي حاورت النجوم، وبنفس الإيد اللي خلقت الحضارة، بنينا المتحف المصري الكبير، إمتداد لحسابات المصري القديم، علي خط واحد مع خوفو وخفرع ومنقرع، سطحه يعكس نور الشمس، وضي النجوم".

وتابعت: "أجدادنا لما بنوا الأهرامات، سابولنا الغاز كتير، لدرجة إن خيال كتير من العلماء وصلهم لنظرية عجيبة!!! .. بتقول إن نجوم أوريون في السماء اتجمعت ورا بعضها، بنفس ترتيب الأهرامات".

وأكملت:"المصري القديم رسم صورة السما، لأنه آمن إن الكون ميزان بكفتين، ليل ونهار، موت وحياة، إيزيس وأوزوريس أجمل وأعظم قصة حب في الوجود، المصري القديم إكتشف ولاحظ نجوم أوريون رمز أوزوريس، جنبها بتدور نجمة سيريوس، رمز الحبيبة إيزيس، وإيزيس لما بتقابل أوزوريس في الفضا، بتحصل رقصة حب، والنيل بيفيض على أرضنا".

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسيًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.

