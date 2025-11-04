سكرتير الموسيقين يكشف حقيقة وقوع اشتباكات مع فرقة مسلم

رد أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، على ما يثار حول وجود اشتباكات بين أعضاء فرقة مؤدي أغاني المهرجانات مسلم، من جهة وأعضاء في مجلس النقابة.

وتحدث سكرتير النقابة، في تصريح خاص لـ مصراوي، وقال: "غير صحيح، أنا شخصيا متواجد في مكتبي بمقر النقابة، ولم يحدث أي اشتباكات".

وعن موقف النقابة، من مسلم، قال: "لم يقع عليه أي ظلم، وإيقاف التصريح السنوي، تم في ضوء شكاوي قدمت ضده، من منتجين ومتعهدين".

وأعلن مؤدي أغاني المهرجانات مسلم، عن تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام مقر النقابة، بسبب قرار إيقافه عن العمل

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت في مارس الماضي، قرار بإيقاف مطرب المهرجانات مسلم عن الغناء وذلك بعد الإطلاع على الشكاوى المقدمة للنقابة العامة في حقه، ولعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة.

وقررت النقابة، إنهاء التصريح السنوي الصادر للمطرب مسلم ومنعه من مزاولة المهنة، وتعميم القرار على جميع المنشآت ومنظمي الحفلات وجميع الجهات المختصة.

وجاء قرار نقابة الموسيقيين بسبب كثرة الشكاوى من المقدمة ضد المطرب مسلم من متعهدي الحفلات وغيرهم وعدم التزامه بالمواعيد والتعاقدات.