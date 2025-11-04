كتبت- منى الموجي:

تحدث محيي قاري، مدير البرنامج السينمائي السعودي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن فيلم هجرة للمخرجة شهد أمين، والمرشح لتمثيل السعودية في الأوسكار، مشيدا بالعمل.

وتابع في كلمته بمؤتمر صحفي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية، للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة: "الفيلم عرض في مهرجان فينيسيا، يشرفنا أن يكون ضمن المسابقة الرسمية في المهرجان، عمل مهم جدا يحكي قصة إنسانية عميقة بطريقة مبتكرة، بطولة خيرية نظمي".

وتحدث عن الأفلام السعودية خارج إطار المسابقة الرسمية، معربا عن فخره بما وصلت إليه السينما السعودية، موضحا "من أول يوم السينما السعودية حاضرة بقوة من خلال أفلامها التي تعكس التطور الرهيب الذي تعيشه صناعة السينما في المملكة، شفنا أعمال تترك بصمتها ووصلت لقلوب الناس وحققت نجاحا محليا وعالميا، اليوم نكمل المسيرة، فالقصص التي تخرج من أرضنا قادرة تدخل لقلوب الناس بمساعدة صناع الأفلام السعوديين والموهوبين، وتقدر تنافس على مستويات".

ولفت إلى أن المهرجان أعلن مؤخرا أن في قسم السينما السعودية الجديدة للأفلام الطويلة سوف يتم عرض 5 أفلام وثائقية، تشمل أفلاما تتحدث عن الفنون المعاصرة وإنجازات الفنانين، وفيلم يتحدث عن مسيرة أحد أبرز نجوم كرة القدم السعودية، وفيلم يأخذنا لرحلة روحانية عن الحج.

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. وينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرممة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقية، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.