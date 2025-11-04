"ملكة جمال".. كارول سماحة تتألق في أحدث جلسة تصوير

جلطة وعملية في القلب.. نجوم الفن في المستشفى

شاركت المطربة اللبنانية كارول سماحة جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت كارول بمكياج هادئ أبرز ملامحها، وروّجت من خلالها لقناتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات: "القمر"، "فديت هالجمال"، "ما شاء الله الله يحميكي حبيبتي"، "ملكة جمال"، "ربي يحميكي".

يُذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "ما بتنترك وحدك" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان وتوزيع الموسيقار الراحل زياد الرحباني، وتُعد أول إصدار رسمي يُطرح بعد رحيله.

كما شاركت مؤخرًا في العرض المسرحي "كله مسموح"، الذي قُدم على خشبة "كازينو لبنان".

