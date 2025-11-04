"نورتينا بحضورك".. يسرا تكشف كواليس لقائها مع ملكة الدنمارك (صور)

أول رد من شيرين أحمد طارق على الشائعات التي انتشرت عقب حفل افتتاح المتحف

أعربت النجمة يسرا عن سعادتها بلقاء ماري ملكة الدنمارك، على هامش مشاركتها وحضورها حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشرت يسرا صورًا تجمعه بملكة الدنمارك، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "سعدت جدا بدعوتي للقاء جلالة الملكة ماري ملكة الدنمارك و الترحيب بها كضيفة عزيزة في مصر، نورتينا بحضورك ومشاركتنا فرحتنا بافتتاح متحفنا الكبير".

وأضافت: "أسعدتينا بحبك الواضح لمصر الذي ظهر في حديثنا معا ولقائك مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصورك الجميلة بين أثارنا، في انتظار زيارتك القادمة كما اتفقنا".

يذكر أن يسرا تشارك الفترة الحالية في بطولة فيلمين، الأول "الست لما"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.

الفيلم الثاني يحمل اسم "بنات فاتن، بطولة هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب، فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث. والفيلم من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر.

