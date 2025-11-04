إعلان

"نورتينا بحضورك".. يسرا تكشف كواليس لقائها مع ملكة الدنمارك (صور)

كتب : معتز عباس

01:00 ص 04/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    يسرا وملكة الدنمارك في افتتاح المتحف المصري الكبير (2)
  • عرض 5 صورة
    يسرا ومحمد زيدان في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
  • عرض 5 صورة
    لقاء يسرا وزيدان مع ملكة الدنمارك
  • عرض 5 صورة
    يسرا وملكة الدنمارك في افتتاح المتحف المصري الكبير (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعربت النجمة يسرا عن سعادتها بلقاء ماري ملكة الدنمارك، على هامش مشاركتها وحضورها حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشرت يسرا صورًا تجمعه بملكة الدنمارك، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "سعدت جدا بدعوتي للقاء جلالة الملكة ماري ملكة الدنمارك و الترحيب بها كضيفة عزيزة في مصر، نورتينا بحضورك ومشاركتنا فرحتنا بافتتاح متحفنا الكبير".

وأضافت: "أسعدتينا بحبك الواضح لمصر الذي ظهر في حديثنا معا ولقائك مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصورك الجميلة بين أثارنا، في انتظار زيارتك القادمة كما اتفقنا".

يذكر أن يسرا تشارك الفترة الحالية في بطولة فيلمين، الأول "الست لما"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.

الفيلم الثاني يحمل اسم "بنات فاتن، بطولة هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب، فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث. والفيلم من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر.

اقرأ أيضا..

يعاني من جلطة بالقلب وحالته سيئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد الحلواني

أول تعليق من مازن المتجول على انتقادات إخراج حفل المتحف المصري الكبير

يسرا ملكة الدنمارك المتحف المصري الكبير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير