كشفت الفنانة هنا الزاهد أسباب اعتذارها عن دراما رمضان 2026، بعد تقديمها مسلسل "إقامة جبرية" هذا العام خارج السباق الرمضاني.



وأوضحت هنا في لقائها ببرنامج "ET بالعربي"، إن دورها في "إقامة جبرية" كان قوي ومؤثر، لذلك لا ترغب في تقديم أعمال رمضانية بمستوى أقل من مستوى هذا المسلسل.



وأضافت: "مسلسل إقامة جبرية كان قوي والناس اتخضت من التمثيل والقصة كانت قوية فمينفعش اعمل حاجة في رمضان أقل من المستوى دا، الورق اللي كان بيجيلي مش عجبني، عايزة اقدم حاجة قوية ومختلفة والناس تشوف هنا بتعمل حاجة جديدة".



آخر ظهور لـ هنا الزاهد



وخطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا في مهرجان ضيافة بإمارة دبي، مرتدية فستان ذهبي ساحر.



وشاركت هنا الزاهد في فيلم الشاطر من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.



