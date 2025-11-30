إعلان

بقيت محجبة رسمي.. سما المصري تنشر صورتها الجديدة بالحجاب في البطاقة

كتب : معتز عباس

07:05 م 30/11/2025
    سما المصري تحتفل ببطاقتها الشخصية الجديدة (1)
    سما المصري محجبة

كشفت الفنانة سما المصري عن تجديد بطاقتها الشخصية وتحديث صورتها، لتستبدل صورتها القديمة بأخرى جديدة وهي مرتدية الحجاب.


ونشرت سما صورًا سيلفي مع بطاقتها الجديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "بقيت محجبة رسمي عند الحكومة خلاص واتغيرت صورتي في البطاقة لسيده فاضله محجبة، الاحترام حلو برضو، والآخر يطلع واحد متخلف يقول تتشبه بالرجال، يا جاهل انت اللي شبه الرجال عشان انت مش راجل…بس قمر في الحقيقه وقمر في البطاقة، خمسه علينا".


أعلنت الفنانة سما المصري ارتداء الحجاب الأيام الماضية، وابتعادها عن نشر أي محتوى يحتوي على صور جريئة أو تخرج عن الآداب العامة.


