محمد رمضان ينشر صورًا من أحدث ظهور له.. ويعلق: "الحب سر الكون"

أنغام تشارك جمهورها صورًا من حفلها في الكويت

يخضع المطرب المغربي سعد لمجرد، مجددا للمحاكمة في قضية اعتداء جنسي، وذلك أمام إحدى المحاكم في جنوب فرنسا غدا الاثنين.

ويواجه سعد لمجرد، أمام محكمة جنايات دراجينيان، اتهامه بالتعدي الجنسي على نادلة فرنسية في ملهى ليلي، وذلك خلال تواجده في باريس.

وتعد القضية التي من المقرر صدور الحكم فيها الخميس القادم، واحدة من سلسلة قضايا تطارد المطرب المغربي سعد لمجرد، وهو ما نرصده في السطور التالية..

وبدأت شبهات الاعتداء الجنسي، تحاصر سعد لمجرد، عام 2010، وعمره 25 عامًا، إذ اتهمته إحدى الفتيات بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتحرش والاعتداء عليها داخل شقته.

وفي عام 2015 اتهمت فتاة مغربية سعد بالتحرش بها، قبل أن تقوم بسحب شكواها بعد تدخل المقربين من الفنان المغربي لإنهاء هذه الأزمة.

وواجه لمجرد، اتهامات بالتحرش بفتاة فرنسية عام 2016، ودخل السجن لعدة أشهر، على ذمة التحقيق، ثم أُفرج عنه بشكل مؤقت عام 2017، ووضع تحت الإقامة الجبرية.

وفي عام 2023، صدر ضد سعد لمجرد، حكم بالسجن ست سنوات، وأدانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب الفتاة.

إقرأ ايضا

الأزمات الصحية تطارد إلهام الفضالة وزوجها بعد خروجها من السجن

أول تعليق من تركي آل الشيخ على الجدل المثار بشأن فيلم "الست"