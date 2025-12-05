صبا مبارك تستعرض إطلالتها بمهرجان البحر الأحمر..والجمهور يعلق (صور)

في افتتاح البحر الأحمر السينمائي.. ماذا طلب شون بيكر من چولييت بينوش؟

استعرضت الفنانة صبا مبارك، إطلالتها بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت صبا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، اللوك تحفه ولا غلطة، قمر، أحلى واحدة".

وكانت صبا مبارك قالت في لقائها على قناة "إم بي سي مصر" على هامش المهرجان: "فكرة الإخراج موجودة من زمان ولكن كل الشغل اللي جالي تمثيل، وبحضر أول فيلم ليا بعمله كإخراج وهناك أكثر من تمويل ليه".

وأَضافت صبا: "البحر الأحمر من أكتر المهرجانات الداعمة للسينما العربية، ودايما بيقدم لنا أفلام حلوة ".