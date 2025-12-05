صبا مبارك تستعرض إطلالتها بمهرجان البحر الأحمر..والجمهور يعلق (صور)
كتب : هاني صابر
استعرضت الفنانة صبا مبارك، إطلالتها بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة بالمملكة العربية السعودية.
ونشرت صبا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، اللوك تحفه ولا غلطة، قمر، أحلى واحدة".
وكانت صبا مبارك قالت في لقائها على قناة "إم بي سي مصر" على هامش المهرجان: "فكرة الإخراج موجودة من زمان ولكن كل الشغل اللي جالي تمثيل، وبحضر أول فيلم ليا بعمله كإخراج وهناك أكثر من تمويل ليه".
وأَضافت صبا: "البحر الأحمر من أكتر المهرجانات الداعمة للسينما العربية، ودايما بيقدم لنا أفلام حلوة ".