نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك" يجمعه بالمخرج مروان حامد، علّق خلاله على ردود الفعل السلبية التي لاحقت فيلم "الست"، بعد طرح الإعلان الدعائي الرسمي.

عرض خاص

وقال آل الشيخ في الفيديو: "أنا قاعد أشوف اللي على السوشيال ميديا عن فيلم الست، إحنا كموسم الرياض رعاة للفيلم، ولم نتدخل في الإخراج أو أي شيء يخص العمل، لما شوفت الهوجة كنت متشائم، لكن مروان حامد عمل لي عرض خاص وشفت الفيلم، وخرجت مبسوط، أهنيه على الفيلم هذا".

إنتاج رائع

وأضاف: "جودة التصوير والإنتاج رائع، أنا أعرف ميزانية الفيلم، والجودة والصورة والحبكة اللي شفتهم يقولوا إن الميزانية مستحيل تكون بهذه التكلفة، خرجت من الفيلم مبسوط، شيء رائع، قصة محبوكة من أول لآخر الفيلم، الفيلم ده هيعمل رواج كبير، وهيخلي الجمهور العربي يرجع يقرأ سيرة أم كلثوم، ويحمس لنوعية الأفلام اللي بتوثّق الشخصيات الكبيرة في العالم العربي".

واختتم: "مبروك، وأعتقد إن الفيلم هيعجب الجمهور في المملكة العربية السعودية بشكل كبير".

فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم: منى زكي، عمرو سعد، سيد رجب، كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، أحمد خالد صالح، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

