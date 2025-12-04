جدة- منى الموجي:

قدم المخرج الأمريكي شون بيكر، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بالدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وذلك لحضور حفل الافتتاح الذي أقيم مساء اليوم الخميس 4 ديسمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتضم لجنة التحكيم: المخرجة نادين لبكي، النجم ريز أحمد، النجمة ناعومي هاريس، النجمة أولجا كوريلنكو.

عبر شون عن سعادته بالتواجد اليوم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ووجه تحية خاصة للنجمة الفرنسية جولييت بينوش مؤكدا أنه يمتلك صورة لها وسوف يطلب منها التوقيع له عليها يوما ما.

وتحدث أيضا عن الأفلام التي تقدمت للمشاركة في المهرجان، كما عبر عن حماسه لما تشهده الأيام المُقبلة من فعاليات.

شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما، بينهم: جيسيكا ألبا، جولييت بينوش، روان أثالي، أروى جودة، أمير المصري، ياسمين صبري، ليلى علوي، إلهام شاهين، مي عمر، يسري نصر الله، محمد سامي، محمد فراج، بسنت شوقي، رزان جمال، آيشواريا راي، عهد كامل، فاطمة البنوي، رشيد بوشارب، آسيل عمران، السير مايكل كين، فان ديزل.