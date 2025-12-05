إعلان

رمضان 2026.. ماذا قال محمد عادل إمام عن مؤلف "الكينج"؟

كتب : هاني صابر

01:00 ص 05/12/2025

محمد عادل إمام

أشاد النجم محمد عادل إمام بمؤلف مسلسله "الكينج" الذي يخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

وكتب محمد إمام، عبر حسابه على إنستجرام: "في رأيي أنه من أهم الكتاب في الدراما العربية.. الكاتب الرائع المتألق محمد صلاح العزب".

واستكمل: "رحلة طويلة مليانة نجاحات كبيرة الحمد لله .. كبداكي ، هوجان ، النمر وقريب إن شاء الله الكينج .. كل رحلة نجاح بيبقى فيها شركاء كتير وهو من أهم الناس في مشواري".

وأضاف محمد إمام: "يا رب دايما ناجحين مع بعض ومكسرين الدنيا.. استنونا مع بعض تاني في الكينج، رمضان٢٠٢٦ إن شاء الله".

مسلسل "الكينج" يخوض بطولته محمد عادل إمام، حنان مطاوع،مصطفى خاطر، وآخرين، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

