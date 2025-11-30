روجت الشركة المنتجة لمسلسل "أنا وهو وهم"، الذي يجمع بين الفنان أحمد صلاح حسني والفنانة نسرين طافش، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026.

ونشرت الشركة المنتجة البوستر الدعائي الأول للعمل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ويعد العمل أول تجربة تأليف درامي لـ نسرين طافش، إذ تخوض السباق الرمضاني للمرة الأولى كمؤلفة وبطلة للعمل، إلى جانب مشاركة أحمد صلاح حسني، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين سيتم الكشف عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة.

ويأتي اجتماع الثنائي مجددًا بعد نجاحهما في مسلسل "ختم النمر"، إذ شكلا ثنائياً لافتًا لاقى إعجاب الجمهور.

اقرأ أيضًا:

بعد جراحتين.. تطورات حالة شريف سامي العازف بفرقة إسماعيل الليثي

بإطلالة صيفية وبدون مكياج.. سارة سلامة تخطف الأنظار من أحدث ظهور

"بعد الانفصال".. رسائل حب متبادلة بين عصام صاصا وجهاد أحمد (صور)