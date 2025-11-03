إعلان

روجينا تنشر صورًا جديدة في أحدث ظهور على "انستجرام".. والجمهور يعلق

كتب : معتز عباس

07:14 م 03/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    روجينا (2)
  • عرض 4 صورة
    روجينا (4)
  • عرض 4 صورة
    روجينا (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة روجينا متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت روجينا صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية ملابس "كاجوال" خطفت بها الأنظار.

تفاعل المتابعين مع الإطلالة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة قلبا وقالبا"، "روعة الأوتفيت"، "حلوة دي"، "برنسيسة من يومك".

يُذكر أن روجينا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، إلى جانب عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي. المسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، ويتكون من 15 حلقة.

اقرأ أيضا..

"بحثًا عن السلام النفسي".. تارا عماد تؤدي تدريبات "اليوجا" وسط المياه

"رحلة شهر العسل".. أحدث ظهور لـ أحمد جمال وفرح الموجي

روجينا السوشيال ميديا انستجرام روجينا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور غدًا
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير