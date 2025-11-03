روجينا تنشر صورًا جديدة في أحدث ظهور على "انستجرام".. والجمهور يعلق

بكلمات رومانسية.. محمد رشاد يحتفل بعيد ميلاد خطيبته (صور)

شاركت الفنانة روجينا متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت روجينا صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية ملابس "كاجوال" خطفت بها الأنظار.

تفاعل المتابعين مع الإطلالة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة قلبا وقالبا"، "روعة الأوتفيت"، "حلوة دي"، "برنسيسة من يومك".

يُذكر أن روجينا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، إلى جانب عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي. المسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، ويتكون من 15 حلقة.

