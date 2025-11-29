إعلان

ياسمينا العبد تستعرض إطلالاتها في أكثر من مكان والجمهور يعلق (صور)

كتب- مروان الطيب:

10:11 م 29/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الفنانة الشابة ياسمينا العبد
  • عرض 9 صورة
    الفنانة ياسمينا العبد
  • عرض 9 صورة
    ياسمينا العبد من أحدث ظهور
  • عرض 9 صورة
    ياسمينا العبد من إحدى رحلاتها
  • عرض 9 صورة
    ياسمينا العبد من كواليس إحدى رحلاتها
  • عرض 9 صورة
    ياسمينا العبد على انستجرام
  • عرض 9 صورة
    ياسمينا العبد على ضفاف النيل
  • عرض 9 صورة
    ياسمينا العبد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعرضت الفنانة ياسمينا العبد عدد من إطلالاتها التي حضرت بها عدد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

نشرت ياسمينا صورا من رحلاتها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وكتبت: "فقط تخيل".

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "جميلة، زي القمر، تحفة، عسل، بنحبك، أحلى ياسمينا في العالم".

آخر أعمال ياسمينا العبد الفنية

كانت آخر مشاركات ياسمينا العبد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول تكتشف مُعلمة أن عددًا من الأطفال يتعرضون للتحرش والتنمر في المدرسة، وتحاول بذل قصارى جهدها لمساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تظهر العديد من المشكلات التي تهدد استقرار عائلتها، وتبعث التوتر والقلق في حياتها.

أعمال تنتظر عرضها ياسمينا العبد قريبا

تشارك في مسلسل "ميدترم" وسط مجموعة من النجوم الشباب هم جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، دنيا وائل، تأليف محمد صادق، إخراج مريم الباجوري.

اقرأ أيضا:

بكاء ابنة محمد هنيدي في عقد قرانها (صور وفيديو)

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ بسنت شوقي مع زوجها وهدى المفتي تعلق (صور)

ياسمينا العبد نجوم الفن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير ونصيحة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
هبوط اضطراري وتحرك عاجل.. خلل تقني يضرب 6 آلاف طائرة إيرباص A320