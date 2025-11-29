ياسمينا العبد تستعرض إطلالاتها في أكثر من مكان والجمهور يعلق (صور)

بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى قبل انطلاق مؤتمر الموسيقى العربية الأول

استعرضت الفنانة ياسمينا العبد عدد من إطلالاتها التي حضرت بها عدد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

نشرت ياسمينا صورا من رحلاتها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وكتبت: "فقط تخيل".

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "جميلة، زي القمر، تحفة، عسل، بنحبك، أحلى ياسمينا في العالم".

آخر أعمال ياسمينا العبد الفنية

كانت آخر مشاركات ياسمينا العبد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول تكتشف مُعلمة أن عددًا من الأطفال يتعرضون للتحرش والتنمر في المدرسة، وتحاول بذل قصارى جهدها لمساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تظهر العديد من المشكلات التي تهدد استقرار عائلتها، وتبعث التوتر والقلق في حياتها.

أعمال تنتظر عرضها ياسمينا العبد قريبا

تشارك في مسلسل "ميدترم" وسط مجموعة من النجوم الشباب هم جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، دنيا وائل، تأليف محمد صادق، إخراج مريم الباجوري.

اقرأ أيضا:

بكاء ابنة محمد هنيدي في عقد قرانها (صور وفيديو)

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ بسنت شوقي مع زوجها وهدى المفتي تعلق (صور)