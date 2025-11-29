"رولز رويس ولامبورجيني".. 15 صور لـ مي عمر مع سياراتها الفارهة

ياسمينا العبد تستعرض إطلالاتها في أكثر من مكان والجمهور يعلق (صور)

تمتلك الفنانة مي عمر عدد من السيارات الفارهة، ودائما ما تقوم بنشر صور لها عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، أثناء حضور العديد من الفعاليات والمناسبات الاجتماعية.

وكان آخر هذه السيارات هي سيارة ماركة رولز رويس العالمية أهداها لها زوجها المخرج محمد سامي بمناسبة عيد ميلادها.

كما كشفت مي عمر في احدى جلسات التصوير عن سيارتها اللامبورجيني باللون الأصفر، والفيراري باللون الأحمر.

وتمتلك مي عمر أكثر من سيارة فارهة، موديلات: "مرسيدس جي كلاس، لامبورجيني، فيراري، رولز رويس.

آخر أعمال مي عمر الفنية

كانت آخر مشاركات مي عمر في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إش إش" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول إش إش التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصة رغمًا عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة (آل الجريتلي)، لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتدادًا لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة.

أعمال تنتظر عرضها مي عمر قريبا

تشارك الفنانة مي عمر ببطولة مسلسل "الست موناليزا" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026،

ويشاركها البطولة كل من أحمد مجدي،وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

كما تشارك مي عمر الفنان أحمد العوضي على شاشة السينما لأول مرة بفيلم "شمشون ودليلة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

