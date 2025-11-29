إعلان

"فستان تايجر".. هدى الإتربي تخطف الأنظار برشاقتها من أحدث ظهور

كتب : معتز عباس

07:10 م 29/11/2025

الفنانة هدى الإتربي

خطفت الفنانة هدى الإتربي الأنظار بعد ظهورها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.


ونشرت هدى صورة لها من جلسة تصوير لإحدى المجلات الشهيرة، مرتدية فستان تايجر، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي كشفت عن رشاقتها وأنوثتها.


تفاعل الجمهور مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الله عليكي يا فنانة"،"مفيش في جمالك"، "حلوة أوي"، "جميلة الصورة".


آخر أعمال هدى الإتربي الفنية.


شاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025.


مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

الفنانة هدى الإتربي
