نسرين طافش بفستان قصير ونادين الراسي تصدم الجمهور .. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب- هاني صابر:

12:30 ص 29/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    انجي المقدم
  • عرض 5 صورة
    نسرين طافش بفستان قصير
  • عرض 5 صورة
    انغام
  • عرض 5 صورة
    نادين الراسي

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستعرض لكم أبرز لقطات نجوم الفن في السطور التالية :

إنجي المقدم

خطفت الفنانة إنجي المقدم، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك بأحدث ظهور لها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، إطلالة جريئة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان أحمر قصير.

أنغام

ظهرت المطربة أنغام، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، مرتدية فستان خطفت به الأنظار إليها.

نادين الراسي

الفنانة نادين الراسي، ظهرت بإطلالة شتوية، عبر حسابها على إنستجرام،وصدمت جمهورها بعد قيامها بقص شعرها.

إنجي المقدم نسرين طافش أنغام نادين الراسي

