تحدث الفنان خالد الصاوي عن دوره المثير للجدل بفيلم "عمارة يعقوبيان"، وذلك خلال وجوده ضيفا على برنامج "أسرار النجوم" المذاع على راديو "نجوم إف إم".

وعن المشاكل التي تعرض لها بسبب الدور قال: "في ناس قطعتني من صحابي، وناس طردتني من شغل بسبب اني قبلت الدور ده".

وتابع: "ده عمل يخدم الإنسانية مش يهدم الإنسانية، ولم أدعو فيه للفساد والفجور".

وأوضح الصاوي عن قبول الدور رغم مخاوفه، لأنه كان يرغب في تغيير الصورة النمطية عنه في الأعمال الفنية".

وأنهى حديثه قائلا: "في حاجات قولت لمروان حامد مش هعملها، لأن أنا مصري في الاخر".

تفاصيل فيلم "عمارة يعقوبيان"..

تدور أحداث الفيلم داخل عمارة يعقوبيان الشهيرة الواقعة في وسط مدينة القاهرة، تتقاطع المسارات والحكايات بين سكانها مختلفي الانتماءات والطبقات والتوجهات الفكرية، والتي تمثل بدورها انعكاسات للصورة الكبيرة للوطن.

وشارك بالبطولة نخبة من نجوم السينما المصرية هم، عادل إمام، نور الشريف، إسعاد يونس، خالد الصاوي، باسم سمرة، تأليف وحيد حامد، إخراج مروان حامد.

اخر مشاركات خالد الصاوي الفنية

كانت آخر مشاركات خالد الصاوي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل في الموسم الخامس، وبعد عودته من الموت، يواصل (صابر المداح) حروبه ضد الجن، ويضطر لمواجهة بنات إبليس كعدو جديد بأهداف خبيثة، ويسعى بكل عزمه للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.

أعمال ينتظر عرضها خالد الصاوي قريبا

يشارك الفنان خالد الصاوي بأكثر من عمل فني من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "شمشون ودليلة" بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر، إلى جانب مسلسل "الراعي" بطولة الفنان ماجد المصري.

