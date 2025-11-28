كشف الفنان تامر حسني، عن تطورات حالته الصحية بعد شائعات تداولت خلال الساعات الماضية حول تدهور صحته بعد العملية الجراحية التي أجراها في ألمانيا.

وكتب تامر، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلقت: "حبايب قلبي اللي مسابونيش لحظة.. جمعة مباركة على الجميع يا رب .. حابب أوضح حاجة، لا صحة لكل من يروج أن هناك خطأ طبي".

وتابع: "أنا الحمد لله وبفضل الله بتحسن كل يوم، والمتابعات قائمة بين مستشفى ألمانيا ومصر، وإشادات قوية جدا من مستشفى ألمانيا في حق الدكاترة المصريين".

وأَضاف: "أكيد بعدي بأيام صعبة لأنها فعلا عملية كبيرة بس بكرم ربنا ثم دعواتكم بعدي منها بأمر الله، كل الشكر ليكم يا أغلى الناس".

جدير بالذكر أن تامر حسني عاد مؤخرا إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا أجرى خلالها عملية جراحية كبيرة واستئصال جزء من كليته.