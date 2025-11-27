إعلان

بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ داليا البحيري والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

08:44 م 27/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 6 صورة
    داليا البحيري تستعرض أناقتها
  • عرض 6 صورة
    أناقة داليا البحيري
  • عرض 6 صورة
    داليا البحيري بأحدث ظهور لها
  • عرض 6 صورة
    داليا البحيري وسط الطبيعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها.

ونشرت داليا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من أجل حب اللون البني".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الجمال ده كله بحبك أوي، لطيفة، جماله، أحلى واحدة".

جدير بالذكر أن داليا البحيري حرصت مؤخرا على حضور مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 46، وتنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وتأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

داليا البحيري السوشيال ميديا إطلالة داليا البحيري إنستجرام داليا البحيري مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب