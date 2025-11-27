آسر ياسين يحتفل بجائزة "أفضل ممثل" من مهرجان ضيافة:"كل تكريم بعتبره انتصار"

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها.

ونشرت داليا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من أجل حب اللون البني".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الجمال ده كله بحبك أوي، لطيفة، جماله، أحلى واحدة".

جدير بالذكر أن داليا البحيري حرصت مؤخرا على حضور مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 46، وتنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وتأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.