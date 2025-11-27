حرص فهد مرزوق، محامي يوسف سرور، المدير السابق لحسابات المطربة شيرين عبد الوهاب، على توضيح موقف موكله من المثار حول إحالة البلاغ المقدم منها ضده للقضاء.

ورد فهد مرزوق، على سؤال "مصراوي"، بشأن تطورات البلاغ، وقال: "ما نشر منسوبا للمطربة شيرين عبد الوهاب، عن إحالة البلاغ إلى القضاء غير صحيح إطلاقا".

وتابع: "في التحقيقات التي تمت أمام نيابة البساتين، أكدنا على براءة موكلي وصدق نواياه، ولدينا الثقة التامة في كافة الإجراءات بالنيابة".



وكانت المطربة شيرين عبدالوهاب أشارت في بيان توضيحي منها، نشر عبر موقع إنستجرام، عن وصول النزاع مع المدير السابق لحساباتها في مواقع التواصل، إلى القضاء، مشيرة إلى عدم إمتلاكها لحساباتها في مواقع فيسبوك، و،"إكس"، وتيليجرام.

وأشارت شيرين عبد الوهاب، أن مسؤول الحسابات يتم التحقيق معه، وتم التحفظ على الحسابات لدى الجهات المختصة لحين البث في القضية التي يترافع فيها محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش.