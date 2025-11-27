محمد صبحي يحصل على وسام التفرد في الإبداع الثقافي من اتحاد المبدعين العرب

نعت الفنانة ميار الببلاوي الإعلامية الراحلة هبة الزياد، التي رحلت فجأة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، والتي وافته المنية أمس، وروت الببلاوي موقفهما معًا.

وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "جات لي رسالة الصبح، أنا زعلت أوي على هبة، مجاش في بالي أبدًا إنه أنتي يا خدومة ورقيقة وطموحة".

وتابعت: "متعظميش على اللي خلقك، وربنا يغفر لك ويرحمك، وشبابك تعيشيه في الجنة، لما كنتي حامل وربنا مردش الحمل يكمل، شوفت الرضا على وشك واستغربته واتعلمت منه، وفاكرة إني قلتلك معلش، جزء منك سبقك على الجنة، وبإذن الله يشفع لك".

وأضافت: :ربنا يرحمك رحمة واسعة، ويثبتك عند السؤال، ويجعلها أسعد لياليك، ويمد لك في قبرك مد البصر، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

وتصدرت الإعلامية هبة الزياد، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عقب وفاتها المفاجئة دون تعب مسبق أو حالة مرضية.

اقرأ أيضًا:

ماجدة خير الله تشيد بنهاية مسلسل "كارثة طبيعية": "كوميديا شديدة الذكاء"





رمضان 2026.. يسرا تكشف تعاونها مع المخرج عبدالعزيز النجار



