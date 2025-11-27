علّقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله على الحلقات الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية".

تعليق ماجدة خير الله



وكتبت عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "الحلقات النهائية لمسلسل كارثة طبيعية نموذج مثالي للتلاعب بأعصاب الجمهور، وتقديم مشاهد توتر وإثارة وصعبانيات".

وتابعت: "ونحن نتابع محمد شعبان (محمد سلام) وهو على طاولة العمليات ليبيع كليته، يأتي الإنقاذ في اللحظة الأخيرة، وبالصدفة يتابع وزير التضامن (محمد ممدوح) حلقة تليفزيونية يشكو فيها شعبان من إنجابه لسبعة توائم، فيتعاطف معه ويعرض حل جميع مشاكله".

وأضافت: "لكن الأمور لا تنتهي بهذه البساطة، إذ تحدث كارثة أخرى لم تكن في الحسبان، بينما تأتي النهاية الأكثر منطقية من صدفة مهد لها السيناريو في حلقات سابقة، يقدم محمد ممدوح في الحلقة الأخيرة مشهد كوميدي صارخ ولكن بوقار شديد، وترجمة للمثل الشعبي (شر البلية ما يضحك)".

واختتمت خير الله: "مسلسل كارثة طبيعية عمل كوميدي شديد الذكاء، أبدع كل من شارك فيه، وهو شهادة ميلاد للسيناريست أحمد عاطف فياض الذي قدم كوميديا تعتمد على الموقف وتناقش قضايا المجتمع بأسلوب ساخر خالي من التهريج والإفيهات السخيفة، إلى جانب المخرج حسام حامد الذي يمثل إضافة لنوعية مختلفة ونادرة من الكوميديا السوداء التي تجمع بين المأساة والملهاة".

عرضت منصة "Watch it" آخر حلقتين من مسلسل "كارثة طبيعية" التاسعة والعاشرة وهي الأخيرة صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ10 صباحا.

تفاصيل الحلقة الأخيرة



وشهدت الحلقة الأخيرة ظهور مميز للفنان أحمد مكي، الذي كان يقرأ سيناريو "بداية جديدة" من تأليف محمد شعبان الذي يجسده الفنان محمد سلام، مما يفتح إمكانية لوجود جزء ثان من العمل.

