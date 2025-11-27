أبطال وصناع فيلم "ولنا في الخيال حب" ضيوف "معكم منى الشاذلي".. غدا

أقيم مساء اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من مهرجان ضيافة السينمائي الدولي، الذي يقام بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وشهدت السجادة الحمراء توافد عدد كبير من نجمات الفن المصريين والعرب، لالتقاط الصور التذكارية، أمام الحاضرين.

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد في ثاني أيام مهرجان ضيافة بدولة الإمارات، وخطفت الأنظار بجلسة تصوير مميزة ورائعة، إذ ظهرت بإطلالة انيقة مرتدية فستان ذهبي ساحر.

غادة عبدالرازق

ظهرت النجمة غادة عبدالرازق على الريد كاربت للمهرجان بإطلالة جريئة مرتدية فستان لامع بذيل طويل، حاز على إعجاب الحاضرين.

وكرم مهرجان ضيافة الدولي لعام 2025 ، غادة عبدالرازق على مشوارها الفني الحافل بالإنجازات والأعمال الفنية.

آسر ياسين

شارك الفنان آسر ياسين في اليوم الثاني من المهرجان، وظهر بإطلالة مميزة وكلاسيكية، مرتديًدا بدلة سهرة بجاكت "قطيفة".

جومانا مراد

حرضت الفنانة جومانا مراد على الظهور على الريد كاربت في مهرجان ضيافة الإماراتي، والتقط الصور التذكارية أمام الحضور.

أمينة خليل

كشفت الفنانة أمينة خليل عن جمالها وأناقتها في الظهور الثاني لها على الريد كاربت بمهرجان ضيافة بدولة الإمارات، وظهرت مرتدية فستان طويل وأنيق.

وتتضمن فعاليات مهرجان (DIAFA)، الذي يقام مرسى بوليفارد دبي فستيفال سيتي، ويستمر على مدار يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، برامج فنية هامة، وتقديم المزيد من فرص اكتشاف المواهب ومشاركة التجارب الفنية المتميزة.

