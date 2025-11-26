إعلان

تفاصيل جديدة عن رواية عمرو دياب وموعد طرحها في الأسواق

كتب : معتز عباس

09:54 م 26/11/2025

الفنان عمرو دياب

كشف المنتج موسى عيسى تفاصيل جديدة عن رواية "عمرو.. حيث هناك وحده"، والتي يستعرض فيها قصة حياة عمرو دياب، في عمل أدبي شامل.

وأضاف موسى عيسى، في لقائه ببرنامج "ET بالعربية" أنه تم الانتهاء من كتابة الرواية، حيث من المقرر طرحها في الأسواق يناير العام القادم.

وأوضح أنه كانت هناك رغبة لعرض قصة عمرو دياب في مسلسل تلفزيوني، لكن كان سيكون طويلًا وسيحتاج تقسيمة على أكثر من موسم.

وأكد: "الرواية خلصت وعظيمة وان شاء الله تطرح في السوق، وهنشوف رد الفعل والفيد باك هيكون إيه".

تفاصيل رواية عمرو دياب (عمرو.. حيث هناك وحده)

تستعرض رواية "عمرو حيث هناك وحده"، عدة فصول رحلة عمرو دياب في الغناء والفن والطرب؛ بداية من نشأته في محافظة بورسعيد، مرورًا بمرحلة التهجير بعد حرب 67، ثم بدايته الغنائية القوية في عصري السادات ومبارك، والغناء شارع الهرم في الثمانينات، وصولًا إلى النجاح الكبير الذي حققه في حقبتي التسعينات والألفية الحديثة، والانتهاء بما وصل إليه اليوم بعد نجاح ومسيرة طويلة من العطاء.

قصة حياة عمرو دياب الفنان عمرو دياب رواية عمرو حيث هناك وحده رواية عمرو دياب وموعد طرحها

