مي نور الشريف توجه رسالة مؤثرة لوالدتها في عيد ميلادها

وجهت الفنانة مي نور الشريف، رسالة لوالدتها الفنانة بوسي احتفالا بعيد ميلادها الـ 73 .

ونشرت مي، صورة لوالدتها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل عام وحضرتك منورة حياتي وفوق راسي وتكوني راضية عني".

وتعد الفنانة بوسي هي أرملة الفنان الكبير الراحل نور الشريف، ومن مواليد 26 نوفمبر 1953.

أنجبت من الفنان الراحل ابنتان هما "سارة ومي"، وبدأت حياتها الفنية منذ أن كانت في العاشرة من عمرها ببرامج الأطفال في التليفزيون، ثم شاركت في فيلم "نار في صدري" مع الفنان أحمد مظهر عام 1963.

كما شاركت في مسلسلات وأفلام ومسرحيات للأطفال منها مسرحية "الحذاء الأحمر"، ومسرحية "لوز وبندق"، ومسلسل "عودي يا أمي". ومن بين أعمالها السينمائية "(حبيبي دائمًا) و (الجنتل)".