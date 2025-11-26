بعد تعرضه لأزمة صحية.. 15 صورة تجمع جوري بكر بابنها

كشفت الفنانة جوري بكر اليوم عن تعرض ابنها لأزمة صحية نتيجة فيروس منتشر، ما استدعى دخوله الطوارئ.

ونشرت جوري عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها في "إنستجرام": "تاني مرة أدخل الطوارئ بابني.. فيه فيروس قوي جدًا، حبايب قلبي مش قادرين يستحملوا الطوارئ فوق بعض. ما هو يا نعلن إن فيه فيروس ونقفل الحضانات، يا الأهالي يبقوا عندهم ضمير وما يبعتوش العيال على المدرسة".

ويعرض موقع "مصراوي" 15 صورة توثق لحظات جوري بكر مع ابنها.



اقرأ أيضًا:

"نسألكم الدعاء بالرحمة".. أحمد حلمي ينعى عمه





التذكرة وصلت 10 آلاف جنيه.. تفاصيل أولى حفلات تامر حسني بعد جراحة الكلى



