إعلان

بعد تعرضه لأزمة صحية.. 15 صورة تجمع جوري بكر بابنها

كتب : سهيلة أسامة

04:22 م 26/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    جوري بكر_15
  • عرض 15 صورة
    جوري بكر وابنها[1]_14
  • عرض 15 صورة
    جوري بكر وابنها تميم_10
  • عرض 15 صورة
    جوري بكر تحتفل بعيد ميلاد ابنها الأول_8
  • عرض 15 صورة
    جوري بكر وابنها_13
  • عرض 15 صورة
    جوري بكر بفستان أسود أنيق (2)_7
  • عرض 15 صورة
    جوري بكر بفستان أسود أنيق (1)_6
  • عرض 15 صورة
    جوري بكر (5)_5
  • عرض 15 صورة
    جوري بكر (4)_4
  • عرض 15 صورة
    جوري بكر (3)_3
  • عرض 15 صورة
    جوري بكر تحتفل بعيد ميلاد ابنها الأول[1]_9
  • عرض 15 صورة
    جوري بكر (1)_1
  • عرض 15 صورة
    جوري بكر (2)_2
  • عرض 15 صورة
    جوري بكر وابنها في المتحف المصري[1]_12

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة جوري بكر اليوم عن تعرض ابنها لأزمة صحية نتيجة فيروس منتشر، ما استدعى دخوله الطوارئ.

ونشرت جوري عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها في "إنستجرام": "تاني مرة أدخل الطوارئ بابني.. فيه فيروس قوي جدًا، حبايب قلبي مش قادرين يستحملوا الطوارئ فوق بعض. ما هو يا نعلن إن فيه فيروس ونقفل الحضانات، يا الأهالي يبقوا عندهم ضمير وما يبعتوش العيال على المدرسة".

ويعرض موقع "مصراوي" 15 صورة توثق لحظات جوري بكر مع ابنها.


اقرأ أيضًا:
"نسألكم الدعاء بالرحمة".. أحمد حلمي ينعى عمه

التذكرة وصلت 10 آلاف جنيه.. تفاصيل أولى حفلات تامر حسني بعد جراحة الكلى

أزمة صحية جوري بكر ابنها

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر