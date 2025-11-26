إعلان

وفاة والدة المطرب رضا البحراوي


كتب- محمد فتحي:

03:00 ص 26/11/2025

رضا البحراوي

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، والدة المطرب رضا البحراوي.

يذكر أنه في يونيو الماضي، أعلن المطرب رضا البحراوي، تعرض والدته لأزمة صحية وطالب الجمهور الدعاء لها.

وكتب رضا البحراوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الحمدلله والشكر لله،حبيت أطمنكم علي أنا الحمد لله بخير، وكل اللي موقفني عن الشغل والحفلات اليومين دول هو إن والدتي الغالية في المستشفى، ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة يا رب".

وأضاف: "أنا مأجل كل شغلي علشان أكون جنبها، وهارجع أول ما تطلع وتتحسن إن شاء الله،وهارجعلكم بقلب مليان فرح علشان أبسطكم تاني في الحفلات والأفراح زي ما متعودين مني دايمًا، دعواتكم لوالدتي ربنا يشفيها ويعافيها".

رضا البحراوي وفاة والدة رضا البحراوي وفاة والدة الفنان رضا البحراوي

