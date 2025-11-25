إعلان

بالصور| ليلى أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور والجمهور: "أرق فنانة"

كتب : نوران أسامة

04:31 م 25/11/2025
    ليلى أحمد زاهر في أحدث ظهور
    ليلى أحمد زاهر بإطلالة كاجوال
    ليلى أحمد زاهر بإطلالة كاجوال أنيقة
    ليلى أحمد زاهر بمكياج هادئ

خضعت الفنانة ليلى أحمد زاهر لجلسة تصوير جديدة خطفت من خلالها الأنظار، وشاركت الصور مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ظهرت ليلى بإطلالة كاجوال إذ ارتدت خلالها بنطلون جينز وجاكيت باللون اللبني ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

ولاقت إعجاب متابعيها الذين انهالوا بالتعليقات، مثل: "عسل"، "أرق فنانة"، "ماشاء الله على الجمال"، "ربنا يحفظك يا بنتي"، "شبه الملايكة".

يُذكر أن ليلى أحمد زاهر حصلت مؤخرًا على جائزة أفضل ممثلة شابة في حفل جوائز The Best، وشاركت صورًا مع زوجها المنتج هشام جمال عبر حسابها على "إنستجرام".

ليلى أحمد زاهر أحدث ظهور أحدث جلسة تصوير إطلالة كاجوال

